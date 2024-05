Giulia Tramontano avrebbe compiuto 30 anni oggi, il post della sorella Chiara: «Vorrei spezzare l’incantesimo che ti ha portato via»

Giulia Tramontano avrebbe compiuto oggi 30 anni.

La donna che il 27 maggio 2023 è stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello con 37 coltellate nella sua abitazione di Senago, avrebbe trascorso il suo compleanno con il figlio Thiago e la sua famiglia.

Impagnatiello ha avuto un «black out causato da disturbo ossessivo-paranoico e da narcisismo»: la consulenza della difesa

Il post della sorella

La sorella Chiara ha voluto ricordarla condividendo una sua fotografia corredata da un testo e dalla canzone Ovunque Sarai dell'artista Irama: «Buon Compleanno Giulia, vorrei che oggi il vento ti spettinasse i capelli creando infiniti intrecci che ti portino a noi. Vorrei che tu potessi correre su una distesa di grani bianchi e conchiglie mentre il sole lavora per creare la tua meravigliosa ombra. Vorrei sentire la tua mano calda poggiarsi sulle mie spalle contratte e spezzate dal dolore, sussurrarmi all'orecchio che ha trovato la tua strada. Vorrei spezzare l'incantesimo che ti ha portato via da noi soffiando sulle tue trenta candeline, come se potessi soffiare via tutto il male», scrive Chiara. E poi termina: «Vorrei per entrambe la pace che solo il tempo può portare e l'amore che continua a vivere oltre i confini del tempo».

L'omicidio

Un omicidio senza pietà, per il quale è sotto processo Alessandro Impagnatiello, il compagno e padre del bimbo che Giulia portava in grembo. La famiglia, presente a tutte le udienze, ha sempre chiesto giustizia per Giulia e Thiago e l'ergastolo per Impagnatiello. Giulia Tramontano era incinta di sette mesi quando è stata ammazzata dal barman trentenne. Quel giorno aveva incontrato la donna con cui il compagno ha intrattenuto una relazione parallela. Era tornata a casa con l'intenzione di lasciarlo, ma lui l'avrebbe sbattuta a terra, colpita prima al collo e poi su tutto il corpo. Dopo averla assassinata, ha tentato di bruciarne il cadavere. Dopo aver denunciato la scomparsa della ragazza, ha nascosto il suo cadavere in una pertinenza di una via di Senago. L'uomo è a processo per il suo omicidio davanti alla Corte d'Assise di Milano. E proprio il 27 maggio, giorno in cui è stato commesso il delitto, testimonierà.