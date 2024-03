Chiara Tramontano: «Giulia mi diceva "Tutto ha un sapore strano"»

«Giulia diceva che tutto quello che mangiava aveva un sapore assurdo, in ogni cibo odore strano. diceva a mia madre che il latte il giorno dopo che lo aveva aperto aveva un sapore strano. In ogni cosa trovava un sapore strano». Lo ha raccontato Chiara Tramontano , la sorella di Giulia, testimone in aula al processo in cui è imputato Alessandro Impagnatiello. La testimone ha raccontato di acqua che odorava di «candeggina» e dei costanti dolori allo stomaco della sorella. «Beveva tante tisane - ha aggiunto - ma non trovava sollievo». Impagnatiello è accusato di averla avvelenata per mesi con topicida.