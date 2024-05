Cesena, marito prende a martellate la moglie e le stacca un orecchio a morsi: l'uomo è in fuga

Ha aggredito la moglie colpendola con un martello e prendendola a morsi tanto da staccarle una parte di un orecchio, facendola finire ricoverata in ospedale, al 'Bufalini' di Cesena con una prognosi di trenta giorni.

Protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale e avvenuta a San Mauro Pascoli, nel Cesenate, un 40enne - che rischia l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate - fuggito e ricercato dai carabinieri.

L'aggressione del marito

Il marito - i fatti risalgono alla sera del 25 aprile - si sarebbe scagliato contro la consorte durante una lite: dopo averla presa a schiaffi, pugni e calci si sarebbe avventato a morsi su un orecchio, staccandole una parte del padiglione e poi l'avrebbe colpita con un martello alla testa. La donna - raccontano i quotidiani cesenati - è riuscita ad avvertire i vicini di casa mentre il coniuge si è dato alla fuga.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all'Ospedale 'Bufalini' dove è scattato il 'Codice Rosso' previsto in questi casi e che ha attivato i Carabinieri della compagnia di Cesenatico, impegnati, dalla sera di giovedì scorso, nella ricerca del marito violento. Le indagini sono in corso. La donna, che ha presentato denuncia, è ancora ricoverata ed è stata presa in cura dai medici del reparto maxillo-facciale, che l'hanno sottoposta ad un intervento chirurgico per le ferite all'orecchio procuratele dal coniuge. Per l'uomo si prefigurano le accuse di tentato omicidio e lesioni aggravate.