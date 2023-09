Due incidenti in pochi minuti: ragazzina di 12 anni investita da uno scooter e anziana travolta da un'auto

ROVIGO - Una ragazzina ed un'anziana investite a pochi minuti di distanza e a pochi chilometri l'una dall'altra.

L'incidente più grave è quello che, poco dopo le 19, ha visto una 85enne travolta da un'auto a Badia Polesine, in via Migliorini, ad un passo da Parco Munari, all'altezza della strada per raggiungere il parcheggio sul retro della Vangadizza.

Nell'altro incidente, invece, avvenuto più o meno nello stesso momento a Lusia, in via Comacchio, all'altezza del supermercato Prix, ad essere investita, da uno scooter, è stata una ragazzina di 12 anni. Fortunatamente, il contatto sembra essere avvenuto a velocità ridotta e modeste risulterebbero le ferite riportate dalla giovane. In ogni caso, è stata precauzioinalmente trasportata all'ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti dal personale del 118 intervenuto. Dei rilievi e della gestione della viabilità, in questo caso, si sono occupati i Carabinieri della locale Stazione.