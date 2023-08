Incidente a Gemona del Friuli. Arresto cardiaco a 54 anni dopo lo schianto in scooter: i medici lo rianimano sul posto, è grave

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Un uomo di circa 54 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con una vettura mentre viaggiava in sella a uno scooter. Dopo l'impatto, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e rianimato sul posto.

L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, in condizioni critiche, con rianimazione cardiopolmonare in corso fino al pronto soccorso.

È successo nella prima serata di oggi, giovedì 24 agosto, nel territorio comunale di Gemona del Friuli, in via Bariglaria.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.