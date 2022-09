Cessalto, incidente stradale oggi. Pedone investito da un'auto: uomo di 30 anni morto sul colpo

CESSALTO - Incidente stradale mortale oggi, primo settembre, a Cessalto, in provincia di Treviso. Vittima un uomo di 30 anni, del quale non si conosce ancora il nome. Si tratta dell'ennesimo incidente che si consuma sulle strade della Marca, segnate da tanti, troppi schianti mortali nelle ultime settimane.

Incidente a Cessalto, cosa è successo

L'incidente è avvenuto giovedì mattina, intorno alle 11.30, in via Cal Longa. L'uomo, che secondo i primi riscontri stava camminando, è stato investito da un'auto. Immediata la chiamata ai soccorsi, purtroppo per il pedone non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti il medico e i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elisoccorso. L'impatto è stato troppo violento e non ha lasciato scampo al trentenne. Sul posto per i rilievi del caso, la polizia stradale di Treviso.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++