Si schianta in moto e muore sul colpo a 17 anni

San Pietro di Feletto (Treviso) - Tragedia sulla strada: Francesco Favaro, 17 anni, si schianta in moto e muore sul colpo. Un'altra giovane vita spezzata in un agosto nero per la Marca, che con quella di oggi conta 12 vittime della strada.

Il mortale è successo poco dopo le 18 in via San Michele a San Pietro di Feletto. Inutile ogni tentativo di soccorso, nonostante l'ingente dispiegamento di mezzi: sul posto si sono precipitate ambulanza automedica ed elicottero di Treviso Emergenza, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Dei rilievi si occupa la polizia locale.

La vittima

Francesco è figlio di un noto avvocato e della psicologa Laura De Lozzo, famiglia molto conosciuta nella zona. «Sono ancora incredula, ci stringiamo attorno ai famigliari»: ha commentato la sindaca di San Pietro, Maria Assunta Rizzo.

+++ Notizia in aggiornamento +++