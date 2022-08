Tragedia di Paese. Il poliziotto ubriaco che ha ucciso il 17enne Davide Pavan correva anche veloce

PAESE - Il poliziotto che ha investito il 17enne Davide Pavan andava veloce. Correva tra gli 80 e gli 85 km orari su una strada che aveva limite 50. Ed è stata proprio l'alta velocità che gli ha fatto perdere l'aderenza con l'asfalto su quella curva e perdere il controllo del mezzo entrando nella corsia opposta schiantandosi contro il ragazzo che era in sella al suo motorino ai 44 km/h. Il polizotto alla guida della sua Golf era quindi almeno 30 km/h sopra il limite massimo di velocità consentito in quel tratto di strada di via Olimpia. E ha centrato sul lato sinistro Davide facendogli perdere la vita. Il giovane di Morgano stava tornando a casa dopo aver riaccompagnato la fidanzatina e non è più tornato.

Il poliziotto alla guida ad alta velocità ed ubriaco

Oggi la consegna del fascicolo al pm Mara De Donà da parte del consulente della Procura di Treviso Davide Sottana. Nella relazione sulla perizia cinematica emerge che l'incidente sarebbe stato causato dalla guida "con imperizia" di Samuel Seno, poliziotto di 28 anni dell'Ufficio stranieri della Questura di Treviso. Poi sospeso dall'incarico. A questo si aggiunge il dettaglio precedentemente già evidenziato del tasso alcolico elevato. Ex giocatore del Rugby Paese era alla guida della sua Golf dopo aver preso parte alla festa che la società aveva preparato per lui che si apprestava ad appendere le scarpette al chiodo. Il tasso alcolico al momento dell'incidente era pari 1,26 grammi per litro.