Ciclista investito in Strada Ovest a Treviso: ricoverato in gravi condizioni

TREVISO - Incidente questa mattina, 31 agosto, in Strada Ovest all'altezza del Mc Donald's. Investito un ciclista, già ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello.



Si tratta di un ragazzo di 27 anni che in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la strada quando è stato travolto. Da chiarire la dinamica dell'incidente al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta anche la polizia locale.