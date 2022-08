Ciclista di 17 anni investito in via Lovara a Campigo, Kevin è morto sul colpo. Sarebbe diventato maggiorenne tra 3 giorni

CAMPIGO - Ancora sangue sulle strade della Marca. Investito in via Lovara un ragazzo di 17 anni, travolto mentre era in sella alla sua bicicletta. Il fatto accaduto oggi, 25 agosto, a mezzanotte e mezza in via Lovara nella frazione di Campigo di Castelfranco Veneto.

Il ragazzo, Kevin Carraro, anno 2004, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 28 agosto. E' l'undicesima vittima sulle strade trevigiane del mese di agosto. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il giovane fosse in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un'auto. Per lui non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo.

Sul posto la polizia stradale di Treviso e i sanitari del 118. Aperta un'inchiesta per omicidio stradale.