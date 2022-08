Rivoli Veronese, si schianta contro un'auto e muore sul colpo: nulla da fare per un ciclista

RIVOLI VERONESE - Un ciclista ha perso la vita oggi, 17 agosto, a Rivoli Veronese, investito da un’auto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11,30 in via Sabbioni e sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 di Verona con un’automedica e un’ambulanza, ma per la persona investita non c’era più nulla da fare. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Ancora non si conoscono le generalità della vittima ma potrebbe trattarsi di un turista.