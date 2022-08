Investito mentre attraversa la strada davanti alla chiesa di San Giuseppe di Treviso, uomo ricoverato in gravi condizioni

TREVISO - Pedone investito da un'auto: è grave. L'uomo, un pensionato di 85 anni, I.R, stava attraversando la strada trasportando a mano la sua bicicletta, all'altezza della chiesa di San Giuseppe a Treviso quando è stato centrato da un'auto. Il fatto accaduto questa mattina intorno alle 8.45 sulla strada Noalese ha visto l'intervento della polizia locale insieme ai sanitari del 118.

L'auto ha investito l'anziano che è finito a terra. Diverse le lesioni riportate dall'uomo che si trova ora ricoverato all'ospedale Ca' Foncello in gravi condizioni. Non sarebbe però, fortunatamente, in pericolo di vita.