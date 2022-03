Grave incidente sull'argine del Po a Guarda Veneta: pedone investito e ucciso. Chi è la vittima e cosa è successo

GUARDA VENETA (ROVIGO) - Travolto ed ucciso. Un incidente mortale si è verificato verso ora di pranzo sulla strada arginale a Guarda Veneta, nel tratto in cui prende il nome di via Kennedy, all'altezza dell'incrocio con via Ca' Donà. A perdere la vita, un cinquantenne che era a piedi e che è stato investito da un ragazzo. Un impatto violento e letale: l'uomo si è infatti spento, a causa delle gravissime lesioni riportate, praticamente sul colpo. Inutile la corsa del Suem, con il medico che ha solo potuto constatare il decesso ormai avvenuto.

L'investitore, al volante di una Ford Fiesta bianca, si è fermato per prestare soccorso. Rendendosi subito conto della gravita dell'accaduto e chiamando il 118, sotto choc. Nella violenza dell'urto, il corpo sbalzato dal cofano ha poi sfondato il parabrezza. Sul posto, oltre al Suem sono intervenuti anche i vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri per i rilievi di rito.