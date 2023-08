Incidente a San Biagio di Callalta tra un'auto e una moto: motociclista finisce nel fosso. Portato in ospedale

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Incidente tra un'auto e una moto sulla SR53 in via Postumia a San Biagio di Callalta: ferito il motociclista. L'impatto oggi, 16 agosto, intorno alle 10.30. Soccorso da una squadra dei vigili del fuoco giunta dalla centrale il motociclista infortunato finito nel fosso che è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo circa un’ora