Bibione. Si schianta contro un'auto mentre sfreccia sul monopattino: ragazzina finisce in ospedale

BIBIONE (VENEZIA) - Esce dallo stop con il monopattino e si schianta contro un'auto: una ragazzina rimane ferita. È successo oggi, mercoledì 16 agosto verso le 8:10, a Bibione.

La giovane, minorenne, stava proseguendo da via Vega lungo via Maya. Giunta all'incrocio non avrebbe rispettato lo stop. In quel momento stava arrivando una Opel Meriva. La ragazzina con il monopattino si è schiantata contro la fiancata della Opel volando sull'asfalto.

Immediato l'intervento dei carabinieri della locale stazione che si trovavano nella zona per un controllo. Sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito la ragazzina al punto di primo intervento di Bibione. La giovane ha riportato un politrauma ed è stata trattenuta in osservazione.