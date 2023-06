Schio. Si scontra con un'auto in monopattino: conducente trasportato in pronto soccorso

SCHIO (VICENZA) - Una persona in monopattino è rimasta ferita a causa di uno scontro con un'auto. È avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 22 giugno, precisamente presso la rotatoria che via Paraiso di Schio forma con viale dell'Industria.

L'incidente è stato probabilmente causato dall'arrivo dell'auto - una Mini - proveniente da via Paraiso (lato Schio centro) che si è immessa nella rotatoria andando ad urtare contro il monopattino già in transito nella stessa.

Sul porto è intervenuta una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino di Schio.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Alto Vicentino di Santorso per le cure del caso, ma non risulta in pericolo di vita.