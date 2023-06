MESTRE - Martedì pomeriggio, al suo arrivo per l'inaugurazione di Mestre Book Fest, Il sindaco Luigi Brugnaro si era improvvisato vigile per bloccare quanti, in bicicletta o monopattino, circolavano in via Poerio. Un siparietto programmato, dato che a quanto pare il primo cittadino voleva verificare di persona la fondatezza di alcune lamentele di cittadini sulla sicurezza per i pedoni nelle zone a traffico limitato.



REGOLE AGGIORNATE

Detto fatto: dopo avere constatato l'ampia inosservanza delle regole, il dirigente della Mobilità ha aggiornato ieri la normativa in materia con un'ordinanza a effetto immediato. Un atto necessario, considerato che dopo l'istituzione delle Ztl in Comune, che risale al 2006, in alcune aree è stato ammesso il transito alle biciclette e successivamente, nel 2016, altre vie del centro sono state chiuse al traffico. Ma a suggerire di aggiornare la normativa è la massiccia diffusione dei monopattini elettrici come mezzo di trasporto, che assieme alle biciclette rientra peraltro nel servizio di Bike sharing promosso e incentivato dal Comune.

L'ordinanza equipara così monopattini a bici tradizionali con un elenco di strade nelle quali non si potrà circolare, se non con i rispettivi veicoli condotti a mano: le aree precluse sono galleria Matteotti, piazzetta Battisti, calle Legrenzi, corte Sanudo, corte Bonzio, calle del Gambero, calle del Sale, corte dell'Orologio, galleria Giacomuzzi, galleria della Torre, piazza Ferretto, piazzetta Da Re, piazzetta Maestri del lavoro, piazzetta Coin, piazzetta Matter, piazzetta mons. Vecchi, ponte delle Erbe, riviera Magellano, sottoportico dell'Orologio, le vie Barcella, Battisti, della Torre, Rondina, piazzetta Zorzetto, via Allegri, Ferro, Pescheria vecchia, Manin (civici 2-34 e 1-39), Palazzo (escluso dalle 6 alle 9) e Poerio. A passo d'uomo si potrà invece circolare nelle vie Antonio da Mestre, Ospedale, piazzetta Coin, via Lazzari, San Girolamo e Caneve, (non in orario di mercato), via Manin (civici 36-44 e 43-59), Rosa, Verdi (civici 2-10 e 1-45) e Riviera XX Settembre (civici 18-50 e 1-13).



LA COMUNICAZIONE

Sarà quindi aggiornata la segnaletica per avvisare i cittadini dei divieti, mentre la Polizia locale avrà il compito di sensibilizzare i proprietari di bici e soprattutto monopattini dei divieti e della necessità di tutelare la sicurezza nelle aree pedonali. Per chi non osserverà le regole - è bene saperlo - si passerà alle multe: 60,9 euro se si paga entri cinque giorni, altrimenti 87 euro più le spese di notifica. Un'esagerazione? Semmai un adeguamento ai piani del Governo, che sarebbe intenzionato a rendere obbligatori casco, assicurazione e targa per bici e monopattini. (a.fra.)