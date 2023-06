Sul monopattino in due e in ciabatte, un passaggio proibito che può costare anche 200 euro Video

PORDENONE - Ma quanto è bello andare in giro in monopattino per le vie delle città.

In due sul monopattino, cosa si rischia

Comodo, ecologico, veloce, ma non "condivisibile". Questo lo scenario che si apre nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 giugno, in via Codafora quando due persone, in ciabatte, con grande disinvoltura e incuranti della normativa del Codice della Strada in tale materia, procedono sul mezzo elettrico.

Al di là dell'instabilità durante la guida, che può causare la caduta o la collisione con altri veicoli, il rischio pecunario per aver dato "uno strappo in centro" a un amico è comunque alto. Secondo l'articolo 75-decies del decreto-legge del 10/09/2021 n.121, se si viene colti in due sul mezzo la sanzione massima è di 200 euro. Come recita tale norma, «è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo».