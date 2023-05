Trentenne cade col monopattino e batte la testa: è grave

ROSA' - Un uomo di 32 anni cade in monopattino, batte la testa: è in prognosi riservata. E' successo a Rosà, alle 15.25 di sabato 27 maggio. M.M.A., 32enne nato in Bangladesh, residente ad Eboli e domiciliato a Rosà, alla guida di un monopattino elettrico, sprovvisto di casco protettivo, stava percorrendo via Bertorelle (direzione Bassano), quando, giunto all'altezza del civico 20, ha perso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto e battendo la testa. E' stato trasportato in elicoccorso all'ospedale di Vicenza e ricoverato in prognosi riservata. Rilievi a cura di due pattuglie del Comando polizia locale di Rosà del Consorzio Nordest vicentino.

