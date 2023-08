Ferragosto. Schianto tra tre auto, una si incendia: A28 chiusa, traffico in tilt e lunghe code

AZZANO DECIMO - Schianto sulla A28 fra auto, una è in fiamme: il traffico è bloccato. È successo verso le 18:15 di oggi, martedì 15 agosto, lungo l'autostrada A28 nel tratto compreso fra Azzano e Villotta in direzione di Portogruaro. Tre le auto coinvolte nell'incidente. Nel botto una si è incendiata. Immediatamente l'allarme è arrivato al 112, il numero unico di emergenza che coordina i soccorsi in regione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari in ambulanza e con l'elicottero alzatosi in volo da Udine, con loro anche la polizia stradale e gli ausiliari del traffico delle autostrade Alto Adriatico. La A28 è stata chiusa al traffico per chi proviene da Conegliano - Pordenone con l'uscita obbligatoria ad Azzano Decimo.

Da qui si potrà procedere lungo la strada regionale 251. Inevitabili le code per chi si dirige verso il Veneto e il mare.