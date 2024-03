FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Auto in fiamme sotto casa di Domenico Citron, ex sindaco e presidente della Provincia di Treviso: «Ero a letto con mia moglie, abbiamo sentito un forte boato, mi sono affacciato e ho visto la macchina che andava a fuoco. Abbiamo preso paura». La macchina è andata completamente distrutta e anche l'abitazione ha riportato diversi danni.

Auto in fiamme nel parcheggio: «Abbiamo preso paura»

L'incendio che ha interessato una Lancia Ypsilon è divampato nella notte tra il 22 e il 23 marzo, intorno alle 4.30, a Farra di Soligo in Piazza Nardi, proprio sotto casa di Citron. «Stavamo dormendo - spiega - Abbiamo iniziato a sentire dei colpi, sembravano dei fuochi d'artificio ma sono andati avanti per un po' così ho aperto il balcone della camera, mi sono affacciato e ho visto un'auto che andava a fuoco». Diverse le persone, oltre all'ex sindaco, che hanno chiamato i vigili del fuoco. «Generalmente ci sono tante auto che parcheggiano davanti casa mia - spiega - Fortunatamente accanto a questa ieri non ce n'era nessun'altra, la più vicina era dal lato opposto della strada. Abbiamo preso paura, la preoccupazione maggiore era su cosa potesse succedere. Fortunatamente quell'auto era a benzina e non a gpl o metano».

Di chi era l'auto andata a fuoco

La macchina che ha preso fuoco è una Lancia Ypsilon che apparteneva ad una ragazza che vive fuori Regione ma si trovava a Farra di Soligo per andare a far visita alla mamma che abita proprio nella zona di piazza Nardi. «Mi dispiace per la ragazza proprietaria dell'auto - ammette l'ex sindaco -, ne è rimasta solo la carcassa».

I danni all'abitazione dell'ex sindaco

All'auto andata completamente distrutta, si aggiungono anche i danni riportati dall'abitazione di Citron. «Fortunatamente non sono ingenti - specifica subito - Le fiamme hanno rovinato la cassetta della posta e sporcato il muro. Il calore ha invece rovinato alcuni vetri delle finestre di quello che oggi è il mio studio e che un tempo era la stanza adibita all'asilo nido di mia figlia. E poi c'è un forte acre odore e il fumo. Nei prossimi giorni farò la conta dei danni effettiva e avvierò la pratica con l'assicurazione».

Il precedente in piazza Nardi

Circa tre anni fa, sempre in piazza Nardi, c'era stato un incidente che aveva provocato danni all'abitazione di Citron. «Un'auto a folle velocità ha sbattuto contro il muro - spiega l'ex sindaco - Muro che avevamo appena sistemato con il bonus facciate. Uno pneumatico era anche finito contro il portoncino d'ingresso rovinandolo. I danni erano stati ingenti, migliaia di euro. In questa zona non sembra nemmeno più di essere in un paesino di campagna tante cose succedono».