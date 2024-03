Tragedia a Sottomarina: incendio in una casa, muoiono padre, madre e figlio - Foto e Video

SOTTOMARINA (CHIOGGIA) - Incendio in casa a Sottomarina nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina, frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone. Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, il padre di 63 anni, Luisella Veronese, la madre di 58 anni e il figlio Davide, di 27 anni. La coppia gestiva il Camping Smeraldo a Isola Verde.

Un secondo figlio non era in casa al momento della tragedia. Le fiamme sono divampate in via Roma 1443, al piano terra dell'abitazione, non lontano alla chiesa di San Martino.

Le fiamme e l'allarme. I primi disperati soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto mezz'ora dopo la mezzanotte. L’allarme è stato dato da alcuni giovani che hanno visto le fiamme uscire dall'abitazione e si sono prodigati anche con una scala per provare a mettere in salvo le persone. Tra i soccorritori anche Munir Umar, proprietario del K2 Kebab. L'uomo, che ha tentato di entrare in casa con una scala, ha dichiarato di aver visto alla finestra Gisella Veronese che tentava di chiedere aiuto (VIDEO). Le vittime sono state trovate due a letto e una nel bagno della casa.

L'arrivo dei pompieri

I pompieri arrivati da Chioggia, Cavarzere e Mestre con 7 automezzi antincendio e 18 operatori coordinati dal funzionario di guardia il caposervizio hanno spento le fiamme, che hanno riguardato un locale al solo piano terra, mentre il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione. I vigili del fuoco entrati con gli autorespiratori hanno trovato al secondo piano le persone prive di vita come accertato dai sanitari del Suem.

Le fiamme al piano terra sono state completamente spente e l’immobile dopo la bonifica è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba.

Chi era la famiglia distrutta: «Brave persone, grandi lavoratori»

Il sindaco Mauro Armelao ha annunciato che per i funerali proclamerà lutto cittadino. La famiglia è conosciuta, impegnata nel Camping Smeraldo a Isola Verde, gente che ha sempre lavorato, persone stimate... anche il figlio Davide suonava la chitarra, era inserito in un contesto sano della nostra città, brave persone, grandi lavoratori...» (GUARDA IL VIDEO).

Il cordoglio del governatore del Veneto Luca Zaia

«Una drammatica notizia ci ha accolto questa domenica: una famiglia, due genitori con il loro figlio, hanno trovato la morte a causa di un incendio nella loro casa di Sottomarina. Una vera tragedia che si è consumata in una nostra città, una realtà che non può lasciare indifferenti e sconvolge gli animi. In questo momento doloroso rivolgo un pensiero a nome di tutti i Veneti alle vittime ed esprimo la mia vicinanza ai loro familiari e amici». Questo il pensiero del presidente ella Regione del Veneto, Luca Zaia, appena venuto a conoscenza del tragico incendio di Sottomarina.