Bombola del gas fa una fiammata anomala, griglia prende fuoco: alta colonna di fumo a Meduna di Livenza, residenti preoccupati

MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) - Principio di incendio oggi pomeriggio, 12 aprile, verso le 18 in una palazzina al civico 6 di via Runco Ovest a Meduna di Livenza. Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco la griglia che in quel momento veniva utilizzata da una residente per cuocere la cena. La bombola di gas ha fatto registrare una fiammata anomala, seguita da una densa colonna di fumo, creando preoccupazione tra i residenti visto che il fumo era visibile da lontano.

L’episodio ha allarmato i vicini che hanno pertanto allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Motta, giunti poco dopo. I pompieri hanno circoscritto e poi spento le fiamme, messo in sicurezza l’area e allontanato la bombola, rimasta carbonizzata. L’episodio non ha avuto conseguenze per l’agibilità della palazzina.