VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - “La forza in passerella”: è quella di 48 donne, dai 23 ai 79 anni, che sfileranno sabato 21 ottobre a Villa Loredan Gasparini, a Venegazzù. Lo faranno per dimostrare che nonostante la malattia, rappresentata dal tumore al seno, la loro femminilità e determinazione sono più forti che mai. E che la loro forza sia contagiosa è dimostrato dal fatto che per l’occasione, per la prima volta dopo sei anni, riaprirà al pubblico l’area interrata di Villa Spineda Gasparini Loredan di Venegazzù, chiusa dopo la vicenda di Veneto Banca.



LA PRESENTAZIONE

L’iniziativa è stata presentata ieri alla presenza degli organizzatori, l’associazione Un giro in Piazza e il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier, con il sindaco di Volpago Paolo Guizzo e l’assessore Giuliana Livotto e le realtà che sostengono l’evento: Intesa Sanpaolo, l’Azienda Agricola Loredan Gasparini e il Gruppo Giovanile Selva di Selva del Montello, che ha devoluto all’evento parte degli incassi della sagra. «Siamo onorati di poter ospitare nuovamente in Villa Spineda Gasparini Loredan la sfilata di moda a favore di donne speciali e dell’importante missione di Lilt - hanno detto Guizzo e Livotto - Era un impegno che ci eravamo presi già lo scorso luglio in occasione dell’interruzione dell’evento per le avverse condizioni meteo. Ora possiamo offrire una serata al coperto nella suggestiva area interrata della villa che abbiamo sempre confidato di poter utilizzare dopo la chiusura imposta dalle note vicissitudini di Veneto Banca. Dopo aver riaperto l’area esterna a tutti coloro che hanno potuto godere della sua bellezza paesaggistica e architettonica, ora questo ulteriore passo in avanti nella fruizione pubblica, frutto di una proficua collaborazione con la proprietà. Un risultato che ci gratifica e che ci fa sperare in ulteriori e importanti sviluppi. Si tratta di uno spazio di grandissimo prestigio e di una grandissima opportunità per il territorio».



IL FUTURO

La sensazione è che l’evento del 21 ottobre possa rappresentare un inizio. «Non c’è un palinsesto previsto per il futuro -ha detto il referente di Banca Intesa, Gian Luca Crucianelli- Si tratta comunque di un’occasione per valutare la cosa». L’interrato è uno spazio di 5000 metri quadrati e verrà usato tutto. A disposizione ci sono 600 posti e la sensazione è che la “forza” delle donne spingerà ad occuparli tutti. «Quando sfili in passerella - ha detto Rosa Tanda, una delle modelle, che ha avuto nel 2019, a soli 39 anni, la prima diagnosi oncologica- ritrovi la luce che c’è in te».