Veneto Banca, Consoli condannato a 3 anni: revocata la confisca di 221 milioni di euro. Risparmiatori in mutande fuori dall'aula

MESTRE - Condanna anche in appello per Vincenzo Consoli, accusato di ostacolo agli organismi di vigilanza in relazione al crac di Veneto Banca. La Corte presieduta da Carlo Citterio ha inflitto all’ex amministratore dell’istituto bancario la pena di 3 anni di reclusione. La pubblica accusa aveva sollecitato la pena di 3 anni. In primo grado Consoli era stato condannato a 4 anni, ma nel frattempo si è prescritto il reato di falso in prospetto sull’aumento di capitale.



Revocata, invece, la confisca disposta a conclusione del processo di primo grado, pari a 221 milioni di euro: per conoscere le ragioni della decisione bisognerà attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, ma è probabile che la Corte si sia uniformata agli orientamenti europei secondo i quali la confisca non può essere una duplicazione di condanna al risarcimento dei danni. Analoga decisione era stata presa da un’altra sezione della Corte nel processo per il crac della Popolare di Vicenza.



In apertura di udienza alcuni risparmiatori si sono presentati in mutande all’ingresso dell’aula bunker esponendo cartelli per protestare a nome dei risparmiatori che hanno perso consistenti somme di denaro.