POVEGLIANO (TREVISO) - Avvelenata la cagnolina Stella: “Troverò il colpevole”. E sul cancello di casa spunta una gigantografia della meticcia con un messaggio forte: “Perché mi hai avvelenato?”. Scatta la denuncia dai carabinieri contro ignoti. Non trattiene le lacrime, il suo padrone, Dino Calesso, 71 anni che guarda ancora le foto della sua amatissima Stella, la meticcia che da 6 anni era entrata a far della sua vita. Il 10 ottobre l’amica fedele è morta tra le sue braccia dopo 6 giorni di agonia a causa di un boccone avvelenato probabilmente trovato in giardino. Dino Calesso non si arrende. Vuole scoprire l’autore di questo gesto così ignobile quanto crudele che gli ha strappato per sempre l’amore e il grande affetto che la povera bestiola riusciva a dargli. Mantello corto di colore marrone e bianco, gli occhi vispi e curiosa, Stella era sempre al fianco del pensionato. « Vivevamo in simbiosi - racconta il 71enne -, mi seguiva ovunque andassi e dormiva nella sua cuccetta che le avevo preparato nella mia camera da letto » .



AVVELENATA

Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre la meticcia inizia a stare male. Guaisce e si dimena per i forti dolori. Quel suo piangere straziante sveglia di colpo l’anziano che la porta immediatamente dal veterinario di turno. Per l’esperienza dello specialista il responso non lascia dubbi: si tratta di avvelenamento. Secondo le analisi effettuate, la cagnolina sarebbe stata avvelenata con un topicida di nuova generazione che si può acquistare solo con un libretto speciale. Dopo averla riportata a casa su consiglio del veterinario tenta una terapia specifica con la somministrazione di farmaci antiveleno. Non c’è stato niente da fare: « Stella mi ha lasciato per sempre alle 16.30 del 10 ottobre » .