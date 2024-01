Treviso. Baby bulli danneggiano la pensilina dei bus: nel gruppo anche un ragazzino non punibile perché troppo giovane

TREVISO - Danneggiarono una pensilina di un bus, sei giovanissimi denunciati a Treviso. Qualche settimana fa presero a calcio una pensilina della fermata degli autobus fino a romperla provocando danni per alcune migliaia di euro e oggi si trovano a dover rispondere del fatto alla Procura per i minorenni di Venezia. Autori del fatto sono sei giovanissimi identificati dalla polizia di Treviso grazie alle immagini dei filmati delle telecamere di videosorveglianza delle zone vicine. Di questo gruppetto fa parte anche un ragazzino che ha meno di 14 anni e quindi, non punibile.

Una volta interrogati, i giovanissimi hanno spiegato che era un gesto fine a se stesso.