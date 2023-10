Rapina sulle mura di Treviso, duo minaccia e deruba due maggiorenni: una denuncia e un arresto Primo avviso orale per un 17enne scappato ai controlli

TREVISO - Rapina sulle mura, arrestato un 18enne e denunciato un 17enne. Il fatto è avvenuto ieri sera, 5 ottobre, quando i due hanno prima minacciato poi sottratto con la forza a due neo maggiorenni i cellulari, un orologio, gli auricolari e una sigaretta elettronica.

Sono poi scappati ma sono stati fermati dalla Polizia nei giardini di Sant'Andrea ancora in possesso della refurtiva.

Notificato il primo avviso orale a Treviso

Nella mattinata di oggi, 6 ottobre, negli uffici della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, è stato notificato il primo avviso orale irrogato a un minore nella provincia di Treviso. Il provvedimento di prevenzione è stato disposto poiché, nel pomeriggio del 27 settembre scorso, il 17enne, mentre era in compagnia di un altro gruppo di coetanei in via Roma, capito che stava per essere sottoposto ad un controllo da parte di una Volante, si è dato alla fuga e, arrivato al ponticello sul Sile, si è disfatto di qualcosa che aveva in mano, probabilmente dello stupefacente. Il ragazzo, con un precedente per porto di oggetti atti ad offendere, una volta raggiunto dagli agenti, è stato condotto in Questura e identificato, prima di essere riaffidato alla madre. Dopo le opportune valutazioni, il Questore della Provincia di Treviso ha ritenuto adeguata la misura dell'avviso orale che consiste in un severo monito a cambiare condotta di vita e a rispettare le leggi, irrogata, nel caso di minori, come questo, in presenza dei genitori.