Toglie le placche antitaccheggio dai vestiti e spinge a terra i vigilanti: 19enne arrestato per rapina

PESCHIERA DEL GARDA - Continuano i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda nei principali centri abitati e nelle zone periferiche con l’impiego di diverse pattuglie delle dipendenti Stazioni Carabinieri, affiancate da quelle dell’Aliquota Radiomobile.

Nel pomeriggio di ieri 3 ottobre, militari della Stazione di Bussolengo sono intervenuti, su impulso della Centrale Operativa, nel Centro Commerciale “Porte dell’Adige” di Bussolengo, dove era stata segnalata una rapina. Un ragazzo, poi identificato in un cittadino marocchino di 19 anni, all’interno del supermercato “Spazio Conad”, aveva asportato alcuni capi di abbigliamento, previa forzatura delle placche antitaccheggio. Una volta scoperto dagli addetti alla vigilanza, per cercare di guadagnarsi e garantirsi una via di fuga, li spintonava, facendoli cadere per terra. I militari, prontamente intervenuti, sono riusciti immediatamente a bloccare il ragazzo e a portarlo in caserma per gli accertamenti del caso. Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato rinchiuso nella camera di sicurezza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che si celebrerà nella mattinata odierna.