Mestre. Riempie il carrello della spesa e scappa: preso, ma non si arrende. Alla fine per lui finisce malissimo

MESTRE - Fa la spesa, mette tutto nel carrello e se ne va. Ma per il 28enne non è finita bene, è stato arrestato per rapina a Chirignago venerdì 12 aprile dai carabinieri della Compagnia di Mestre. L'uomo è originario del Cadore.

L’uomo, sorpreso dal personale di vigilanza mentre si allontanava con un carrello della spesa senza aver pagato alle casse, ha aggredito fisicamente un addetto al punto vendita nel vano tentativo di assicurarsi la refurtiva ma poi è stato bloccato dai militari dell’Arma. Al termine delle formalità di rito e dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato condannato con giudizio direttissimo a 10 mesi e 20 giorni di reclusione con sospensione della pena, oltre al pagamento di 800 euro di multa.