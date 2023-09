FIESSO D'ARTICO - Quando ha attraversato le porte del supermercato e ha fatto suonare l’allarme, il direttore del Lidl di Fiesso D’Artico si è lanciato al suo inseguimento, finendo a terra, spintonato dal rapinatore in fuga.

Ma quell’inseguimento si è rivelato decisivo per permettere ai carabinieri della stazione di Stra di intervenire e arrestare il fuggitivo - un marocchino di 44 anni - mentre saliva in bus.

IL COLPO

Pomeriggio di martedì. L’anti-taccheggio del Lidl suona quando il carrello di un marocchino - che fino a quel momento non aveva destato alcun sospetto - esce senza passare dalle casse e senza pagare la merce che aveva preso dagli scaffali.

Mentre l’allarme - collegato alla stazione dei carabinieri di Stra - suona, il direttore del punto vendita si alza dalla sua sedia e rincorre il nordafricano fino in parcheggio.

È lì che l’uomo, ormai messo alle strette, abbandona il carrello e spintona il direttore del supermercato facendolo cadere a terra per guadagnare ancora qualche metro e provare a far perdere le tracce salendo sull’autobus di linea che in quel momento si stava avvicinando alla fermata davanti al Lidl.

Nonostante fosse caduto a terra nel parcheggio, il direttore ha continuato a seguire il rapinatore, chiedendo aiuto.

A stoppare il piano, i carabinieri di Stra che hanno fermato il mezzo pubblico salendo a bordo a loro volta e scendendo solo dopo aver arrestato il quarantaquattrenne con l’accusa di tentata rapina.

Portato in caserma e tenuto in cella di sicurezza per tutta la notte, il marocchino è stato poi portato in tribunale per l’udienza: convalidato l’arresto, il giudice lo ha scarcerato senza alcun provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

IL CARRELLO

All’interno del carrello con il quale si era allontanato dal supermercato, c’erano generi alimentari per oltre 260 euro che stava provando a fare suoi senza pagarli.

A tradirlo, l’allarme e la tenacia del direttore che non è rimasto a guardare e lo ha inseguito fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato.