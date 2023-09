MESTRE - Entra al supermercato, infila nello zainetto 17 confezioni di alimenti ed esce senza pagare: ma gli va male e scatta l'allarme.

Arrestato 19enne. Nel pomeriggio di lunedì 4 settembre i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Mestre hanno arrestato un 19enne italiano, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un supermercato del centro. Il giovane avrebbe nascosto nello zaino 17 confezioni di generi alimentari, non di prima necessità, per un valore complessivo di circa 200 euro, per poi oltrepassare le casse, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Il ragazzo è stato bloccato subito dagli addetti alla sicurezza permettendo in ai militari dell’Arma, arrivati tempestivamente sul posto, di recuperare la merce restituendola al negozio.

Le indagini

Dalle indagini, è emerso che il ragazzo era già stato deferito per reati contro il patrimonio ed era destinatario del provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia.

Assolte le formalità di rito, il 19enne è stato dichiarato in arresto con l’accusa di furto aggravato e condotto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida dell’arresto, tenutasi la mattina successiva, a seguito della quale il Tribunale lo ha condannato a 4 mesi di reclusione e alla multa di 80 Euro, con sospensione condizionale della pena, motivo per il quale, al termine del processo, è stato rimesso in libertà.