Ladri al centro commerciale Coné di Conegliano: furto di soldi e vestiti da Tezenis e Jack & Jones. Bottino di oltre 5mila euro

CONEGLIANO (TREVISO) - Ladri al Conè: portato via il denaro da due cassaforti, i fondi cassa e abbigliamento. Danno di oltre 5mila euro. I Carabinieri di Conegliano sono intervenuti questa mattina, 11 settembre, nel centro commerciale di via San Giuseppe a Conegliano dove durante la notte, dei ladri ancora senza un'identità, sono riusciti ad entrare nei negozi di Tezenis e Jack & Jones. Lì hanno portato via il denaro contenuto in due cassaforti e i fondo cassa per valori complessivi pari, rispettivamente, a 2mila e 3.500 euro. I ladri hanno portato via anche dei capi di abbigliamento per i quali però il valore è ancora in corso di quantificazione.

Sono in corso le indagini dei militari per scovare i colpevoli.

Un colpo analogo era stato commesso nell'ottobre del 2022. Stando alle prime informazioni, i ladri sarebbero entrati anche questa volta dal tetto, proprio come la precedente.