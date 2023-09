A Vicenzaoro con martello frangivetro e guanti di plastica, sorpresi due ladri di gioielli

VICENZA - Al via ieri, venerdì 8 settembre, la rassegna internazionale Vicenzaoro, capace di attirare non solo gli appassionati dei gioielli, ma anche i ladri del lusso, che devono però fare i conti con i controlli rafforzati da parte della Polizia.

Cosa è successo

Proprio grazie alla vigile e costante attenzione delle forze dell'ordine , ieri pomeriggio è stato sventato un possibile tentativo di furto. Gli agenti hanno notato aggirarsi nei pressi della Fiera e con fare sospetto una Volkswagen Golf bianca con a bordo i due individui. Nella parte posteriore della vettura sono stati rinvenuti un martello frangi-vetro ed un set di guanti in plastica, da utilizzare verosimilmente per compiere furti con scasso su automobili utilizzate dai rappresentanti orafi e dagli espositori impegnati nella fiera. Accompagnati in Questura per procedere ad una verifica più approfondita i due uomini, entrambi cittadini italiani, un 55enne di Castelfranco Veneto ( Treviso) e un 32enne di Cornedo Vicentino, sono stati poi denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Vicenza per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione. Avendo entrambi precedenti penali il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei confronti di entrambi altrettanti fogli di via obbligatori dal capoluogo berico, con divieto di farvi ritorno nei prossimi 3 anni.