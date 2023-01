Scene da film per i ladri d'oro: scavano un tunnel per entrare nell'azienda orafa e arraffano metalli pregiati

CAMISANO - Scenario da film. Una specie di remake di "The bank job", tradotto con poca precisione "La rapina perfetta", pellicola di una quindicina di anni fa ispirata al colpo in una banca di Baker Street nella Londra del 1971, con protagonista della banda di scavatori nel sottosuolo, per raggiungere il caveau, l'attore Jason Statham.

PICCONI E BADILI VERSO L'ORO. Fatte le debite proporzioni, ci siamo quasi. Con più tecnologie e moderni espedienti. Non siamo nella megalopoli britannica ma nella profonda provincia del Nordest, a Camisano Vicentino, operoso paese nella campagna della Bassa della provincia. I malviventi veri d'oggi avrebbero scavato un tunnel sotterraneo di circa 4 metri, a colpi di piccone e badile, per passare sotto la recinzione dell'azienda orafa ed eludere quindi gli allarmi perimetrali. Poi sono penetrati nella fabbrica e si sono impadroniti di metalli pregiati, oro e argento in primis. Bottino a cinque zeri almeno e inquirenti ancora a caccia dopo 4 mesi dal colpo.

CINQUE LADRI SCAVATORI. Erano in cinque gli scavatori ladri di Camisano. Li hanno visti nei video delle telecamere di sorveglianza, a bottino arraffato, mentre uscivano dal buco per assaltare il capannone. Tra i dettagli (pochi) che sono trapelati, anche la furbizia tecnologica dei predoni che pare abbiano indossato delle tute speciali per congelare i loro calori corporei e non attivare altre eventuali barriere antifurto invisibili. Gli è andata male con le casseforti, che non sono riusciti ad aprire, ma hanno fatto incetta di grossi valori comunque. Poco più di un mese fa gli stessi, o dei loro emuli, ci hanno riprovato, a scavare. Ma finito il buco hanno dovuto darsela a gambe. Come attori consumati.