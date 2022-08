Orologi da collezione da 50 mila euro rubati: trovati dalla vittima dopo due anni in vendita online

MUGGIA - Erano scomparsi da due anni. Orologi da collezione del valore di ben 50 mila euro. Le indagini della squadra giudiziaria del commissariato di polizia di Muggia non si sono mai fermate e finalmente la refurtiva è stata recuperata.

Il furto era avvenuto un paio d'anni fa in una villa a Muggia, ai danni di un collezionista. Da subito gli indizi hanno portato gli inquirenti in Slovenia dove uno degli orologi rubati è stato recuperato, e il ladro individuato. Ma mancavano gli altri. Ed eventuali complici. Così le ricerche sono proseguite così come quelle della vittima. Il collezionista non ha mai smesso di scandagliare il web e un giorno ha riconosciuto alcuni orologi che gli sembravano simili ai suoi: davvero molto simili. Troppo per non destare in lui il sospetto. L'uomo ha riferito tutto alla polizia e gli agenti sono risaliti a una gioielleria cittadina. Gli orologi erano proprio quelli rubati ed erano stati messi in vendita online, su un sito specializzato, per 50 mila euro. Sono in corso ulteriori indagini per capire i vari passaggi di mano di questi due anni.