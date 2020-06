Distrae il gioielliere e fa sparire campionario di catenine per 17mila euro

CIVIDALE - Ha distratto il gioielliere per rubare catenine per un valore di 17 mila euro. Ora è caccia a una donna di circa 40 anni. Sarebbe lei infatti ad aver compiuto il furto con destrezza in una gioielleria di Cividale. Spacciatasi per una cliente, ha chiesto di poter vedere delle collane e, approfittando di un attimo di distrazione della commessa, ne ha nascoste alcune nella borsa, per un valore di circa 17 mila euro.



L'incrocio della testimonianza della commessa con le immagini della video-sorveglianza interna del locale ha permesso di individuare il furto e il suo autore, quando la sera il titolare del negozio si è accorto dell'ammanco. Le indagini sono condotte dal Commissariato di Cividale del Friuli: gli investigatori stanno cercando riscontri attraverso la comparazione con le telecamere della zona.