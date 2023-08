Vicenza. Aveva scippato una collana d'oro a una donna in auto: 28enne rintracciato e arrestato

VICENZA - I carabinieri hanno rintracciato e arrestato l'autore di un furto con strappo e lesioni, avvenuto lo scorso 25 luglio ai danni di una donna.

E. A. Z., 28enne marocchino, senza fissa dimora, aveva già precedenti ed era stato destinatario del "foglio di via" dal Comune di Vicenza.

L'uomo, mentre la donna si trovava da sola in auto in attesa del ritorno del marito, le aveva strappato dal collo una collana in oro procurandole delle contusioni al torace. Il 28enne, al termine delle formalità di rito, è stato portato presso la locale casa circondariale di Vicenza.