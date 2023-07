Fargliela alle donne sacilesi non è impresa facile, qualsiasi sia l’età segnata sulla loro carta d’identità. Nel pieno dei lavori per la nuova rotonda di San Liberale, una coppia ha cercato di derubare una 88enne che rientrava in bicicletta dalla spesa, ma si è trovata di fronte una inattesa reazione convinta e veemente.



La storia

È successo alla signora Elda Cesa: «Ero appena stata al supermercato - racconta -. Salita sulla bicicletta mi ero accorta di una coppia piuttosto giovane intenta a parlottare a bassa voce. Erano un uomo ed una donna, ma non ci ho badato più di tanto e ho tirato dritto». Poco più avanti però Elda è dovuta scendere dalla bici per portarla a mano attraverso la strettoia alla via creata proprio dai lavori in corso. «È stato a quel punto che la ragazza mi si è avvicinata rivolgendomi dei complimenti». Elda si schernisce, annusa evidentemente che c’è qualcosa che non va. Si ritrae e chiede alla giovane da dove venga: «Mi ha risposto qualcosa che non ho capito bene, forse un paese dell’Est». Poi, repentinamente «mi dice che vuole darmi un bacio e mi abbraccia all’improvviso». La 88enne reagisce d’istinto e con insospettabili riflessi, copre con la mano la catenina che ha al collo: «Sento che me la sta tirando ma non mollo, poi comincio a gridare che chiamo i carabinieri». La donna capisce che la signora l’ha scoperta, si impaurisce e scappa via. «Nemmeno il tempo di girarmi e non la vedo più, forse è salita su un’auto, con l’amico di prima». La brutta sorpresa per Elda è notare che le manca un anello. «Sì, quello di fidanzamento, il primo che mi regalò mio marito. Non lo trovo più ma sinceramente non ricordo se l’avessi al dito o no, quella mattina». Potrebbe cioè essere ancora in casa, da qualche parte. La speranza è l’ultima a morire per la nostra determinatissima nonnina che certo ha dimostrato una grande presenza di spirito e ottimi riflessi.

La paura

«Ricordo lei molto bene: vestiva una maglietta bianca e dei fuseaux neri, aveva i capelli corti e una carnagione chiara. Poteva sembrare italiana, tra i 28 e i 30 anni». Lo racconta perché spera così di mettere in allarme altri anziani sacilesi che potrebbero finire nel mirino della ladruncola. «Lui era piuttosto alto e moro». Oltre alla catenina, con la sua pronta reazione ha salvato anche la fede. «Dopo sono andata dai carabinieri dove ho fatto una segnalazione, che sappiano anche loro, anche se avrei preferito una denuncia vera e propria». Doveroso anche un passaggio dall’orefice, per riparare il danno alla chiusura della collanina d’oro. «Sul momento non ho avuto paura, ho agito d’istinto, ma dopo per due o tre giorni sono rimasta piuttosto scossa». La ladra, in compenso, sarà stata alquanto delusa, proprio come la coppia che nel dicembre dello scorso anno entrò con una scusa in casa di una 98enne sacilese che vive sola e che, nonostante l’età, capì tutto e li costrinse ad andarsene senza portar via nemmeno un centesimo. In quell’episodio, finito anche in tv, la scusa per riuscire ad entrare nell’abitazione della vittima era stata l’offerta di un regalo per le feste da parte della farmacista: una stella di Natale. Tutto falso, ovviamente, ma quale anziano non si reca spesso in farmacia? Anche lei come Elda è riuscita a scamparla. Non va sempre così bene, come ricorda l’88enne sacilese citando il caso di un’amica derubata al cimitero, durante la visita ai parenti defunti. «Mi ha raccontato che una giovane le si è avvicinata dicendo di ricordarsi di lei per dei massaggi. Nonostante la mia amica negasse, le ha poi messo le mani sulle spalle con la scusa di massaggiarla lì sul posto e invece così facendo le ha sottratto il collier che indossava».