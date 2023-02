MORSANO AL TAGLIAMENTO - Nessun falso ispettore dell'acqua o del gas. Stavolta i truffatori si sono spacciati per parenti. Sì, parenti che non si facevano vedere da molto tempo, che sono riusciti ad accreditarsi come tali e a guadagnarsi la fiducia di un'anziana. La donna li ha fatti accomodare come avrebbe fatto con qualsiasi altro componente della famiglia. Purtroppo le intenzioni dei due sconosciuti erano ben diverse: l'obiettivo non era un saluto, ma un furto.



IL FURTO

È successo ieri mattina a Morsano al Tagliamento, in una zona molto centrale del paese. I due hanno suonato il campanello, l'anziana - classe 1938 - se li è trovati davanti. Con la loro parlantina sono riusciti a distarla. E mentre si sincerava sullo stato di salute della donna e dei suoi figli, l'altro ha cominciato a girare dentro casa alla ricerca di oggetti di valore e denaro. Quando è riuscito a trovare qualche monile in oro, ha interrotto l'azione. I due si sono congedati frettolosamente e si sono allontanati. La 85enne non ha tardato a scoprire la verità. Ha subito informato le forze dell'ordine. La vittima è stata raggiunta dagli agenti della Polizia locale e dai carabinieri della stazione di Cordovado.



LE INDAGINI

Sull'odioso episodio sono in corso accertamenti. Saranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dell'abitazione dell'anziana e nel centro del paese. La speranza è di poter catturare qualche immagine che hanno "catturato" il mezzo con cui i due truffatori si sono spostati ieri mattina o qualche frammento in cui si vedano gli sconosciuti. La scorsa settimana, sempre a Morsano, c'è stato un altro episodio antipatico. Mercoledì scorso a patire un furto è stata una 75enne che - tra monili in oro e denaro - ha avuto un danno di circa duemila euro.