PORDENONE - Un’operatrice socio sanitaria di Pordenone è stata denunciata per aver rubato una collana d’oro a una 97enne ospitata a Casa Serena. La donna, M.A., 45 anni, di Pordenone, è stata denunciata per furto aggravato e subito allontanata dalla struttura per anziani. A ritrovare la collana, due giorni prima che fosse inviata al banco dell’oro di Vicenza per la fusione, sono stati i carabinieri della stazione di Pordenone. Era stata ceduta a un “compro oro” del pordenonese.

IL FURTO

A Casa Serena la 45enne si occupava degli anziani che devono essere accompagnati in ospedale o in altre strutture sanitarie per visite mediche o esami. Il 4 agosto a bordo dell’autolettiga è salita la 97enne che al collo aveva una collana in oro giallo del valore di circa 2mila euro. Ad aiutarla a svestirsi e rivestirsi era stata l’operatrice socio sanitaria. È in quel momento, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che avrebbe sfilato con destrezza la collana dell’anziana. La vittima nell’immediatezza non si è accorta di nulla. Soltanto una volta rientrata in casa di riposo ha realizzato che al collo non aveva più la collana. Ha subito informato la dirigenza di Casa Serena, che attraverso una telefonata al 112 si è messa in contatto con i carabinieri.

COMPRO ORO

L’anziana ha ricostruito la giornata del 4 agosto con grande lucidità. «Ho il sospetto che sia stata la oss. Quella collana è un oggetto di famiglia, per me ha un valore inestimabile», aveva confidato agli investigatori. I militari, coordinata dal comandante Mirko Moras, hanno ricostruito il furto trovando conferme ai sospetti della donna, ma senza riuscire a ritrovare il gioiello. Hanno battuto senza risultato tutti i “compro oro” delle province di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso. Non hanno mollato. Dopo una mese hanno nuovamente controllato i negozi ed ecco spuntare a collana in un “compro oro” della provincia di Pordenone. L’autrice del furto ha atteso quattro settimane prima di uscire allo scoperto. Convinta che i carabinieri avevano ormai accantonato il caso, ha venduto la collana. Si può solo immaginare l’emozione della 97enne quando a Casa Serena sono arrivati i militari e le hanno messo tra le mani la collana: non è riuscita a trattenere le lacrime. © RIPRODUZIONE RISERVATA