Aviano, anziana travolta dalle fiamme della stufa: trovata morta in casa

AVIANO - Un probabile incidente domestico sarebbe all'origine del decesso di un'anziana di 86 anni, residente in via Molini ad Aviano. Secondo le prime informazioni, la donna, che aveva difficoltà a deambulare, si sarebbe avvicinata alla stufa restando coinvolta dalle fiamme. Oltre ai vestiti della donna, il fuoco avrebbe interessato una sedia e la tovaglia del tavolo. A dare l'allarme è stata la badante della signora, che, una volta entrata in casa e insospettita dal fumo, ha trovato l'anziana riversa sul pavimento.

All'arrivo dei Vigili del fuoco non è stato trovato alcun incendio, benché nell'abitazione le evidenze visive, di fumo e di temperatura indicavano che una combustione era avvenuta. I pompieri hanno rivenuto la signora a terra priva di vita davanti alla stufa. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Aviano. Cause in corso di accertamento. Solo l'autopsia, prevista per domani, sabato 17 dicembre, chiarirà la dinamica che ha portato al decesso.