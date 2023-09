SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Disinvolti, incuranti delle telecamere: sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza i tre soggetti che a volto scoperto hanno rubato i premi della pesca di beneficenza alla sagra paesana. Sono giovani della zona. «Si mostrano molto sicuri di sé, vorrei dire strafottenti – commenta il sindaco Nicola Fantuzzi - Da ciò che ho appreso sono almeno tre, a volto scoperto. Sono stati ripresi mentre trasportano le biciclette. Proprio non si sono curati di nascondere i volti, probabilmente si sentivano molto sicuri di sé». L’area dei festeggiamenti paesani è limitrofa al complesso degli impianti sportivi e da diverso tempo ormai è sorvegliata dalle telecamere, ci sono gli appositi cartelli. Con ogni evidenza questi ladri non hanno fatto caso ai cartelli.



IL RAMMARICO

«O forse – prosegue il sindaco Fantuzzi – pensavano che le telecamere fossero spente o addirittura posticce. Non è affatto così. L’impianto funziona benissimo e li ha ripresi in pieno. Non posso dire di più, ci sono indagini in corso. Dai particolari emersi pare siano giovani del posto, anzi vien da dire “son sempre i soliti”. Però stavolta l’hanno fatta davvero grossa, non è una ragazzata, questo è un furto in piena regola. Sono tutti maggiorenni e quindi risponderanno delle loro azioni. Posso dire che mi dispiace molto, ma davvero tanto, soprattutto perché sono coinvolti giovani, sembra ragazzi del paese». Adesso si attende la conclusione delle indagini, ma l’aiuto arrivato dalle telecamere è determinante. I ladri sono entrati da una delle finestrelle del locale dove è allestita la pesca di beneficenza. Rubando due biciclette, i piccoli elettrodomestici come il ferro da stiro, la planetaria, il televisore, una mini moto elettrica giocattolo, tutto quello che poteva avere un discreto valore. Profondo lo sdegno e il dispiacere nei volontari della Pro loco e nel gruppo delle mamme che hanno organizzato la pesca di beneficenza. Il ricavato dell’iniziativa viene devoluto all’asilo Giol. Appena in paese si è sparsa la notizia del furto, è scattata la gara della solidarietà.



LA SOLIDARIETA’

«Ci sono state diverse aziende che si sono fatte avanti – precisano Fantuzzi e Claudio Ongaro, presidente Pro loco – e hanno ricomprato i premi. In pratica siamo tornati alla pari. Questo è stato di grande conforto per tutti i volontari. E’ stato molto bello toccare con mano questa generosità, il fatto che la comunità si sia compattata intorno a noi, mostrandoci la sua vicinanza». «E’ stato un risveglio amaro – hanno scritto i volontari sulla pagina Facebook della Pro loco – ma la generosità e il calore della gente ci ha davvero riscaldato i cuori». Davanti all’esposizione dei premi c’è un bel cartello “ripartiamo più forti di prima”. La pesca di beneficenza perciò è regolarmente aperta in queste serate dei festeggiamenti paesani del Settembre Sanpolese che si svolgono fino a domenica.