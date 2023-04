MESTRE - «Signora, guardi che ha dimenticato un sacchetto della spesa sul carrello».

Pochi secondi di distrazione e la malcapitata si è trovata senza più la borsa, con dentro soldi, documenti e telefono, che aveva appena appoggiato sul sedile posteriore della sua auto, pronta per riprendere la via di casa. E la donna, quando ha realizzato cosa fosse successo, non ha più visto nemmeno l’ombra del ladro, che se l’era già data a gambe, distante e imprendibile.

È la disavventura capitata venerdì scorso a un’anziana signora che aveva appena finito di fare la spesa all’Aldi, un supermercato di via Tina Anselmi in zona Bissuola. Dopo aver pagato il conto alla cassa, si era diretta verso la macchina per riporre in bagagliaio quanto appena comprato, come fanno tutti con un gesto abitudinario. Ma quel punto, mentre stava salendo nell’abitacolo, è stata avvicinata da un uomo che le ha detto: «Guardi che ha dimenticato un sacchetto sul carrello». È bastato che la signora distogliesse lo sguardo che lui, rapidissimo, ha aperto portiera e si è appropriato della borsa appena appoggiata.

Notevole il danno: dentro c’erano almeno 300 euro, effetti personali, documenti e lo smartphone. «Tutto è successo in un lampo. Era italiano, di mezza età, un po’ balbuziente. Velocissimo nel correre via, forse aiutato da un complice. È stato uno choc, speriamo non sia successo lo stesso anche ad altri clienti», racconta la donna che è andata a sporgere denuncia ai Carabinieri nella caserma di via Miranese. E adesso, anche quando si carica la spesa in auto, bisognerà tenere gli occhi bene aperti.



