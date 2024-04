Far west nel Padovano. Pistola puntata contro mamma e figlia per ottenere l'auto e andare a rapinare una tabaccheria: 3 arresti

PADOVA - Hanno rapinato una tabaccheria e sono fuggiti con un'auto rubata a mamma e figlia. Arrestati per rapina aggravata un 32enne italiano, un 36enne e un 31enne di origine romena, tutti residenti nel Veneziano e già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona.

Nel pomeriggio di ieri, 4 aprile, i tre con il volto coperto e armati di pistola hanno rapinato una tabaccheria a Vigonza. L'auto sulla quale sono fuggiti era stata rubata poco prima vicino all'Alì di Selvazzano: i sospettati hanno impugnato l'arma contro una donna e sua figlia che sono scappate impaurite.

I carabinieri si sono messi all'inseguimento della vettura, una Merdedes Classe C, e sono riusciti a fermarla a Rubano. Sotto il sedile anteriore destro è stata trovata una pistola a salve senza tappo rosso, e poi 355 euro in contanti, un passamontagna, guanti da lavoro, attrezzi da scasso, documenti e carte di credito.

I carabinieri hanno scoperto che i tre avevano iniziato le loro incursioni a Mira (Venezia), dove hanno avvicinato un giovane: gli hanno puntato contro la pistola e chiesto delle informazioni. Poi Vigonza dove hanno portato via alcuni pacchetti di sigarette e infine a Borgoricco dove hanno rubato da un'auto in sosta un portafogli: hanno usato la carta di credito all'interno per prelevare 500 euro. Ora si trovano in carcere.