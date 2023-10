PADOVA - Pomeriggio ad alta tensione mercoledì in via Bembo, dove due balordi hanno aggredito l'operatore di un'ambulanza armati di coltello, rivoltandosi poi anche contro i poliziotti intervenuti in suo aiuto e creando non pochi problemi nell'assistenza del paziente per il quale i sanitari erano arrivati sul posto. Il tutto per farsi consegnare un farmaco senza la ricetta medica. I due, un pordenonese di 54 anni e un napoletano di 51 che vivono però entrambi a Padova senza una dimora fissa, pluripregiudicati, sono stati arrestati e portati in carcere.



LA SEGNALAZIONE

Il parapiglia si è scatenato nel pomeriggio dell'altro ieri, attorno alle 16. Un'ambulanza della Croce verde è stata mandata per un servizio di assistenza in via Pietro Bembo, nella zona sud di Padova tra i quartieri Madonna Pellegrina e Voltabarozzo. Una volta giunti a destinazione gli operatori hanno parcheggiato all'altezza dell'enoteca Il Moscerino. Pochi minuti e un infermiere, appena sceso dal mezzo, si è visto raggiungere dai due cinquantenni.

La coppia gli ha chiesto alcune confezioni di un farmaco che si utilizza per contrastare la dipendenza da oppiacei come eroina e morfina. Un medicinale che può essere assunto solo con prescrizione medica, che loro non possedevano. È bastato che l'operatore della Croce verde spiegasse questo dettaglio per scatenare l'aggressività dei due uomini. Continuando a martellarlo con la stessa richiesta, hanno anche cominciato a ricoprirlo di insulti e, capendo che non avrebbero ottenuto quello che volevano, hanno infine estratto due coltelli a serramanico.

L'infermiere è anche stato malmenato: non è stato ferito con i coltelli, ma ha comunque rimediato alcune escoriazioni dovute a manate e spinte da parte dei due cinquantenni. Nonostante l'aggressione in atto, è riuscito a comporre il 113 e a chiedere aiuto alla polizia.



I PROVVEDIMENTI

L'arrivo tempestivo degli agenti della Squadra volante ha permesso di trovare la coppia di balordi ancora lungo il marciapiede a lato strada, intenti a gridare insulti e ingiurie contro la Croce verde. Alla vista dell'auto della polizia hanno anche tentato di allontanarsi a piedi, senza riuscirvi.

Una volta raggiunti hanno riservato ai poliziotti lo stesso trattamento già riversato addosso all'infermiere. Una raffica di male parole, condita da sputi e calci nel tentativo di divincolarsi ed evitare il controllo, tanto che anche gli agenti hanno rimediato delle escoriazioni. Una volta bloccati sono stati trovati loro addosso i due coltelli usati poco prima, che sono stati sequestrati.

Il 54enne e il 51enne sono quindi stati portati in questura per l'identificazione, che ha portato alla luce i numerosi precedenti per furto a carico di entrambi. Anche a fronte del corposo curriculum criminale è scattato nei loro confronti l'arresto. Accusati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati portati in carcere dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria.