ROVIGO - Scatta l’operazione “ospedali sicuri”, con la polizia che aumenta la propria sorveglianza a Rovigo e Adria. A pochi giorni dalla seconda Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, introdotta per la prima volta lo scorso anno dal ministero della Salute per il 12 marzo, già da questa settimana è stato previsto il potenziamento del Posto di polizia dell’ospedale di Rovigo. L’operatore della Polizia di Stato già prestava servizio nell’orario mattutino, ora sarà affiancato da un altro operatore in modo da prevedere l’apertura e l’operatività del presidio di polizia nella fascia oraria compresa dalle 8 alle 20. Inoltre sono state avviate le procedure per riaprire il presidio di polizia, chiuso ormai da diversi anni, all’interno dell’ o spedale di Adria.



La stretta contro le aggressioni