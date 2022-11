ROSOLINA - Dallo scorso fine settimana, anche Rosolina Mare ha la sua panchina gigante. A realizzarla sono stati gestori del Tortuga Beach Club che hanno rilanciato un’idea dal designer americano Chris Bangle che nel 2010 realizzò la prima nel comune di Clavesana, nel cuneese, ed è presto diventata un fenomeno diffuso da nord a sud dell’Italia e nel mondo.

Il segreto di quella che ovunque è un’attrazione turistica di grande richiamo in fondo è tanto semplice quanto profonda: su una panchina fuori scala si può tornare bambini e guardare al panorama con occhi completamente diversi.

«La panchina gigante è l’evoluzione su ampia scala di un fenomeno nato per caso lo scorso inverno - raccontano Fabio Finotto e Serena Vianello, i gestori del Tortuga Beach Club- qualcuno aveva portato sulla riva del mare una panchina dello stabilimento e ben presto questa era diventata un punto di riferimento per chi frequentava Rosolina Mare e passeggiava lungo la spiaggia. L’avevamo denominata la panchina degli innamorati, invitando tutti a lasciare un messaggio o comunque a condividere le emozioni suscitate del panorama in quelle particolari circostanze».



UNICITÀ

In effetti, panchine giganti non si trovano nel raggio di molti chilometri da Rosolina Mare. E d’altra parte, sedersi ad un’altezza di 3,20 metri fuori sabbia su una panchina di 4 metri di larghezza per guardare il mare, ne farà un’attrazione liberamente fruibile per grandi e piccini per tutta la durata della stagione invernale. «Sicuramente la cosa attirerà gli amanti di Rosolina Mare, ma anche chi non la frequenta - continuano Fabio e Serena - infatti la Pro Loco ha subito sposato la nostra idea proprio per la portata promozionale. E mentre i materiali sono interamente naturali e di recupero, a testimoniare la volontà di una sostenibilità ambientale, per la scelta dei colori sono stati ripresi i colori dello stemma di Rosolina: le prime due assi della seduta sono blu come il mare, le altre due gialle a richiamare la sabbia e lo schienale è verde a indicare la pineta».

NUOVI GESTORI

Arrivati a Rosolina Mare dalla vicina Chioggia solo nel 2021, i gestori del Tortuga Beach Club si sono subito distinti per una serie di innovazioni e idee che hanno conquistato la clientela. E dopo la panchina gigante, per l’estate 2023 hanno già ottenuto l’ampliamento del chiosco in spiaggia che verrà attrezzato anche con una cucina, diventando il primo a proporre i tipici piatti della tradizione locale direttamente sulla sabbia. Insomma, imprenditori che puntano ad investire nella perla del Delta