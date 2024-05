Rovigo. Intensificati i controlli della Guardia di Finanza: due denunciati per spaccio di droga

ROVIGO - Ancora un duro colpo allo spaccio di droga da parte della Guardia di Finanza di Rovigo. Nel corso di intensificati controlli del territorio, i finanzieri del Gruppo cittadino, supportati dalle unità cinofile antidroga di Padova, hanno arrestato due persone e denunciato una terza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

I militari hanno presidiato la stazione ferroviaria di Rovigo sabato sera, fermando e controllando tutti i viaggiatori in arrivo e in partenza.

Durante i controlli, due persone hanno destato l'attenzione dei finanzieri a causa del loro nervosismo. Un'accurata perquisizione ha portato al rinvenimento di droga in loro possesso.

Droga e armi sequestrate

Il primo soggetto, M.G. di 23 anni, è stato trovato in possesso di 26 grammi di hashish. Il secondo, C.L. di 52 anni, aveva con sé una siringa contenente cocaina liquida, 43 grammi di hashish, modiche quantità di altra sostanza stupefacente non ancora identificata e una lama da taglio di 11 cm. C.L. è stato denunciato anche per porto abusivo di armi.

Perquisizione domiciliare e rinvenimento di canapa indiana

La perquisizione domiciliare di C.L. ha portato alla scoperta di tre piantine di canapa indiana alte circa 30 cm. La Procura della Repubblica di Rovigo ha convalidato gli atti e i procedimenti sono in fase di indagine preliminare.

Sequestro di hashish per uso personale

Un terzo soggetto è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish per uso personale. La sua posizione è al vaglio del Prefetto di Rovigo ai sensi dell'articolo 75 del DPR 309/90, non costituendo la sua condotta reato penale.

Tutta la droga sequestrata verrà distrutta. Tutti i soggetti coinvolti sono di nazionalità italiana.