Arti marziali. Elena Roversi, il coraggio e la grinta: argento in Europa e una laurea appena presa

Elena Roversi si è laureata ieri a Zara (Croazia), vice campionessa europea, perdendo per un solo decimo, la medaglia d'oro. Tanta la delusione nello staff azzurro, che puntava a riconfermare il titolo europeo vinto lo scorso anno. Per la 21enne rodigna si tratta della seconda medaglia d'argento a squadre seniores, nella specialità del kata, dopo quella ottenuta il 29 ottobre scorso a Budapest (Ungheria).

Il risultato maturato ieri, all'ora di pranzo, è stato per molti addetti ai lavori una vera e propria sorpresa. L'Italia godeva infatti dei favori del pronostico, essendo campione europeo in carica. A farla scendere dal trono continentale sono state le ragazze spagnole. Naturalmente le azzurre hanno ancora una volta dimostrato tutta la loro forza, disputando un torneo fantastico e un'ottima finale, ma il risultato ha dato ragione alla nazionale spagnola, per un nonnulla: 43.8 a 43.7.



A UN SOFFIO DALL'ORO

Un oro che sfortunatamente si risolve in un argento. Ma l'argento europeo vale comunque tantissimo. Il direttore tecnico della nazionale, Luca Valdesi si è subito complimentato con Terryana D'Onofrio, Elena Roversi e Michela Rizzo che, dopo l'argento iridato di fine ottobre in Ungheria, hanno messo al collo un'altra splendida medaglia internazionale. «La Spagna era molto agguerrita - ha affermato il dt Luca Valdesi -. Storicamente è una squadra fortissima e abbiamo perso di un solo decimo di punto. Oltre a Terryana D'Onofrio, abbiamo ragazze giovanissime, Elena Roversi e Michela Rizzo sono infatti classe 2003. Con una rosa così giovane era difficile aspettarsi questi risultati e non pretendiamo di più. Ora, con il lavoro, andremo a costruire quell'esperienza tale, da migliorarsi ancora e dimostrare il nostro valore sia in Europa che nel Mondo».



PALMARES PRESTIGIOSO

Per Elena Roversi un'altra medaglia di prestigio che va ad arricchire un palmares incredibile. Le azzurre sono partite da Roma martedì scorso per giungere a Zara mercoledì, in occasione delle prime gare, dopo avere concluso il raduno collegiale al PalaPellicone. La formazione italiana era stata inserita nel girone di qualificazione, assieme a Turchia, Spagna, Francia. Dopo i tre turni, la classifica aveva visto primeggiare le azzurre con il punteggio di 41.20, davanti alla Spagna con 40.60, terza la Francia con 39.30, quarta la Turchia con 38. Dunque la Spagna, che era stata superata per 0,6 decimi dall'Italia, si è poi rifatta in finale superando le tre karate che per 0,1 decimi. La nostra nazionale è andata agli Europei con 31 atleti senior e 6 atleti di parakarate. In totale il Campionato Europeo ha visto impegnati circa 700 atleti, in rappresentanza di 51 nazionali.